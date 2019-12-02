Son Dakika Haberleri: Develi'ye Mevsimin İlk Karı Yağdı
Son Dakika Güncel Develi'ye Mevsimin İlk Karı Yağdı - Son Dakika

Develi'ye Mevsimin İlk Karı Yağdı

6 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde yağan mevsimin ilk kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Develi'ye Mevsimin İlk Karı Yağdı, System.String[]

Kayseri'nin Develi ilçesinde yağan mevsimin ilk kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.


Kayseri'nin Develi ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Mevsimin ilk kar yağışı sonrasında sürücüler zorluk yaşarken, bir çok vatandaş kar yağışını cep telefonları ile görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Pazartesi ve Salı günü havanın parçalı bulutlu, Çarşamba günü ise kar yağışının beklendiğinin tahmin edildiği öğrenildi. Hava sıcaklıklarının ise sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Kastamonu pastırmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü: Daha iyi Hakkarili genç, çanak anten ve metal siniden baz istasyonu yaptı Arı sürüsü işçinin kalçasına dadandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 16:05:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Develi'ye Mevsimin İlk Karı Yağdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]