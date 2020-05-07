Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde "Sultan Sazlığı Eko Köy" ve "Sülük Toplama Tesisi" projeleri hayata geçecek.

Develi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü tarafından projesi yaptırılan "Sultan Sazlığı Eko Köy" projesi ve "Sülük Toplama Tesisi" yapımı onaylandı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile video konferans yöntemiyle toplantıya katılan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Sindelhöyük çevresi için büyük önem arz eden iki projenin daha hayata geçirileceğini belirtti.

Başkan Cabbar, ilçenin turistik ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projelerle ilgili "Sultan Sazlığımızın bünyesinde barındırdığı tabi güzellikleri keşfedip, yerel ürünlerin tanıtımının ve satışının yapılacağı 'Eko Köy Projesi' ile, tıp alanında büyük önem arz eden ve legal yönden toplanılıp satılmasına olanak sağlayacak olan 'Sülük Toplama Tesisi' projelerimizin onayında ve hayata geçirilecek olmasında destek sağlayan bakan yardımcımız Mustafa Aksu'ya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.