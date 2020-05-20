Develide 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika

Develide 19 Mayıs coşkusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 101 yıl önce bugün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin yıl dönümünde evlerinde kalan Develililer de tüm yurtta olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 101 yıl önce bugün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin yıl dönümünde evlerinde kalan Develililer de tüm yurtta olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesinden dolayı 19 Mayıs'ı saat 19: 19'da evlerinde İstiklal Marşımızı okuyarak kutlamaya davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine uyan Develililer, evlerini bayrakla süsleyerek 19 Mayıs'ı kutladı. Develi Belediyesi kademe binasında bütün belediye araçlarını Türk Bayraklarıyla süsleyip Develi'nin mahallelerinde konvoy halinde gezmesi de Develililerin 19 Mayıs coşkusunu daha da artırdı. Saat 19: 19'da ise bütün yurtta olduğu gibi ilçemizde de 19 Mayıs'ın 101. yıl dönümü münasebetiyle, belediye hoparlöründen ve balkonlardan İstiklal Marşı söylendi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 09:04 Kaynak: İHA
Son Dakika Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su