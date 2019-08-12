Develiler bayramlaştı

Develi'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda ilçe protokolü ile vatandaşlar bayramlaştı.

Develi'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda ilçe protokolü ile vatandaşlar bayramlaştı.



Bayramlaşma programına, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, meclis üyeleri, STK başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kurban bayramının huzur içerisinde kutlandığını dile getiren Develi Kaymakamı Murat Duru "Huzur içerisinde Develi'miz de mübarek Kurban Bayramımızı kutluyoruz. Bu sene ülkemizin genelinde huzur içerisinde bayram geçirilmekte İlçemizde de bu huzuru fazlasıyla yaşıyoruz. Allah memleketimizin Hakkari'den Edirne'ye kadar huzurunu bozmasın inşallah" dedi.



Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, "Dün kurban bayramının 1. gününü idrak ettik. Müslüman alemi olarak tabi Develi'mizde de hoş bir bayram geçiriyoruz. Çünkü şuanda aramızda da bulunan bir çok Develili hemşehrimiz Develi'nin dışında yaşayan hemşehrilerimiz şuanda sıla-i rahim için Develi'ye geldiler ve güzel bir şekilde bayramımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.



Program İlçe Emniyet Müdürlüğü, hastane ve jandarma ziyareti ile son buldu. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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