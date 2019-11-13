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Develili hayırseverden eğitime destek

6 saat önce

Develi'de hayırsever iş adamı Suat Köylüoğlu'nun annesi Sevim Köylüoğlu adına yaptırdığı anaokulunun açılışı gerçekleştirildi.

Develili hayırseverden eğitime destek, System.String[]

Develi'de hayırsever iş adamı Suat Köylüoğlu'nun annesi Sevim Köylüoğlu adına yaptırdığı anaokulunun açılışı gerçekleştirildi.

Develi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Üniversitesi Seyrani yerleşkesinde inşa edilen anaokulunun açılışına katıldı.

Cabbar, burada yaptığı konuşmada, eğitime yapılan yatırımın önemini anlatarak, açılan okulun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Annesi adına okul yaptırmanın gururunu yaşadığını belirten Suat Köylüoğlu da, "Kampüsümüzün daha da gelişmesi ve Seyrani Üniversitesine kavuşmamız için daha çok hizmet etmemiz gerekmektedir. Buna katkı sağlaması adına yaptırdığım anaokulun açılışına katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mehmet Cabbar, Seyrani, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:22 Kaynak: AA
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