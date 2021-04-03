Develili Kore Gazisi 91 yaşında vefat etti - Son Dakika

Develili Kore Gazisi 91 yaşında vefat etti

Develili son Kore gazisi 91 yaşındaki Mehmet Gezeroğlu Konya'da vefat etti.

Develili son Kore gazisi 91 yaşındaki Mehmet Gezeroğlu Konya'da vefat etti. Kore gazisi Gezeroğlu'nun cenazesinin memleketi Develi'nin Köseler Mahallesine defnedileceği belirtildi. Develi Kaymakamı Murat Duru son Kore Gazisi Mehmet Gezeroğlu'nun vefatı üzerine bir taziye mesajı yayınladı. Develi Kaymakamı Murat Duru mesajında; "Develimizin son Kore Gazisi 92 yaşındaki Mehmet Gezeroğlu amcamız bugün Konya'da Hak'ka yürüdü. Yarın öğleden sonra Köseler Mahallemizde gazimizi sonsuzluğun sahibine uğurlayacağız. Mehmet amcamıza rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun. Nurlar içinde uyusun inşallah" dedi. - KAYSERİ

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