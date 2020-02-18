Develili öğrenciler Okullar Arası Satranç Turnuvası'nda derece aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Develili öğrenciler Okullar Arası Satranç Turnuvası'nda derece aldı - Son Dakika

Develili öğrenciler Okullar Arası Satranç Turnuvası'nda derece aldı

6 saat önce

Gençlik Spor İl Müdürlüğü Okullar Arası Satranç turnuvasına Develi'den katılan Erciyes Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Yıldız Kızlar takımı İl 2.si, Küçük Kızlar takımı ise İl 3.sü oldu.

Develili öğrenciler Okullar Arası Satranç Turnuvası'nda derece aldı, System.String[]

Gençlik Spor İl Müdürlüğü Okullar Arası Satranç turnuvasına Develi'den katılan Erciyes Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Yıldız Kızlar takımı İl 2.si, Küçük Kızlar takımı ise İl 3.sü oldu.


Develi Kaymakamı Murat Duru "Okullar arası satranç müsabakalarında Erciyes Ortaokulumuzun yıldız kızlar takımı il ikinciliği, küçük kızlar takımı ise il üçüncülüğü derecelerini alarak başarı sağlayan yavrularımız bugün kupaları ile beraber ziyaretimize geldiler. Ziyarette insana 120 çeşit faydası olan zeka oyunu satrançla ilgili hoş bir sohbet ettik. Yavrularımıza elde etmiş oldukları başarılarının devamını dilerim. Ayrıca öğrencilerimizin öğretmen ve okul müdürlerine de emek ve çabaları için de çok teşekkür ederim" dedi.


Gençlik bizim gururumuzdur ifadelerini kullanan Develi Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak "Gençlerimizin başarılarında emeği geçen Okul Müdürümüz Süleyman Önder başta olmak üzere öğretmen ve ailerimizi tebrik ediyorum" dedi.


İl 2.si ve İl 3.sü olan takımlar aldıkları kupalar ile pozlar verdi. - KAYSERİ

Erciyes, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
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