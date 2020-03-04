Develili öğrencilerden Mehmetçiğe destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Develili öğrencilerden Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Develili öğrencilerden Mehmetçiğe destek

6 saat önce

Develi'de dün yapılan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ilk gününde taramaya katılan öğrenciler ellerindeki Türk Bayraklarıyla Mehmetçiğe selam gönderdi.

Develili öğrencilerden Mehmetçiğe destek, System.String[]

Develi'de dün yapılan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ilk gününde taramaya katılan öğrenciler ellerindeki Türk Bayraklarıyla Mehmetçiğe selam gönderdi.


Öğrenciler tarama sonrasında hain saldırı sonucu şehit düşen Develili P.Uzm. Onb.Ali Taşöz'ün kabrini ziyaret ederek dua ettiler. Şehidin annesinin de elini öperek üzüntüsüne ortak oldular. - KAYSERİ

Türkiye, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:06 Kaynak: İHA
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