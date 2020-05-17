Develililer balkonlardan müziğe eşlik ederek spor yaptı
Spor Bakanlığının başlatmış olduğu evlerde spor yapma etkinliği'ne Develili vatandaşlar da katıldı.
Spor Bakanlığının başlatmış olduğu evlerde spor yapma etkinliği'ne Develili vatandaşlar da katıldı.
Develi Spor Kulübü; Develi Belediyesi'nin destekleriyle ilçede mahalle mahalle gezerek bütün vatandaşları balkonlarında spor yapmaya davet etti. Müziği karşılıksız bırakmayan ilçe halkı spor hocalarının yaptıklarını tekrar ederek evlerinin balkonlarında spor yaptı. Vatandaşların hayli neşeli oldukları görüldü. Evinde spor yapanların arasında Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da vardı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 09:59 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Develililer balkonlardan müziğe eşlik ederek spor yaptı - Son Dakika
Son Dakika Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu "Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen 5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı