Develililer balkonlardan müziğe eşlik ederek spor yaptı - Son Dakika

Develililer balkonlardan müziğe eşlik ederek spor yaptı

Spor Bakanlığının başlatmış olduğu evlerde spor yapma etkinliği'ne Develili vatandaşlar da katıldı.

Spor Bakanlığının başlatmış olduğu evlerde spor yapma etkinliği'ne Develili vatandaşlar da katıldı.

Develi Spor Kulübü; Develi Belediyesi'nin destekleriyle ilçede mahalle mahalle gezerek bütün vatandaşları balkonlarında spor yapmaya davet etti. Müziği karşılıksız bırakmayan ilçe halkı spor hocalarının yaptıklarını tekrar ederek evlerinin balkonlarında spor yaptı. Vatandaşların hayli neşeli oldukları görüldü. Evinde spor yapanların arasında Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da vardı. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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