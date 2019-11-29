Develispor 3 puana endeksli

Develispor ligin 11. haftasında yarın deplasmanda Kocasinan Ülküspor ile karşı karşıya gelecek.



Kayseri Süper Amatör Küme'de liderlik koltuğunda oturan Develispor yarın oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Ligde geride kalan 10. hafta sonunda liderliği kimseye bırakmayan hem iç sahada hem de deplasman oynadığı futbolla dikkat çeken Develispor sezon sonu şampiyonluğa inanıyor. 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Develispor yarın ki maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Tam 7 haftadır kaybetmeyen Siyah Beyazlılarda keyifler ve moraller yerinde. Kocasinan Ülküspor maçı öncesi Develispor'da eksik bulunmuyor.



Yarın Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada oynanacak olan Kocasinan Ülküspor ile Develispor maçı saat 12.00'de başlayacak. - KAYSERİ