Develispor Ahmet İzgi ile sözleşme imzaladı

Bu sezon Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele edecek olan Develi Spor teknik direktör Ahmet İzgi ve yardımcısı Haluk Dalgalı ile sözleşme imzaladı.

Develi Belediye Başkanlığı makamında kulüp başkanı Tufan Nayman ve kulüp yönetimi ile birlikte imzalanan sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Yeni teknik heyetle birlikte Develi Sporumuzun bu sene de güzel başarılara imza atacağına güvenimiz tamdır. Hemşerilerimizle birlikte Develi Sporumuzu canı gönülden desteklemeye devam edeceğiz. Develimizi sporda bir marka haline getirmek için gayret ve desteklerimiz devam edecek" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ