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Develispor Başkanı Ali Kabak, Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti

1 saat önce

Develispor Başkanı Ali Kabak oğlu Türkalp'in doğum gününde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Develispor Başkanı Ali Kabak, Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti, System.String[]
Develispor Başkanı Ali Kabak oğlu Türkalp'in doğum gününde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

MHP bir önceki Develi İlçe Başkanı, MHP Develi Belediyesi Meclis Üyesi ve Develispor Başkanı Ali Kabak oğlu Türkalp'in doğum gününde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Kabak ziyarette, Bahçeli'ye Sultan Sazlığı fotoğrafı, Aşık Seyrani'nin hayatı ve şiir kitabını hediye etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Ali Kabak, "Türkalp'in doğum günü münasebetiyle gittik. Bayramını kutladık. Sultan sazlığı resmi ve Aşık Seyraninin Hayatı ve Aşık seyraninin şiir kitabinı ve 1.Aşık Seyrani Kongresinin kitaplarını hediye ettik. Tüm Develili hemşehrilerimize selam ve duaları ile döndük" dedi. - KAYSERİ
Devlet Bahçeli, Seyrani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:13 Kaynak: İHA
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