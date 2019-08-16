Develispor Başkanı Ali Kabak, Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti
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Develispor Başkanı Ali Kabak oğlu Türkalp'in doğum gününde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:13 Kaynak: İHA
Develispor Başkanı Ali Kabak oğlu Türkalp'in doğum gününde Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'yi ziyaret etti. MHP
bir önceki Develi İlçe Başkanı, MHP Develi Belediyesi
Meclis Üyesi ve Develispor Başkanı Ali Kabak oğlu Türkalp'in doğum gününde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Kabak ziyarette, Bahçeli'ye Sultan Sazlığı fotoğrafı, Aşık Seyrani
'nin hayatı ve şiir kitabını hediye etti.
Ziyaretle ilgili açıklama yapan Ali Kabak, "Türkalp'in doğum günü münasebetiyle gittik. Bayramını kutladık. Sultan sazlığı resmi ve Aşık Seyraninin Hayatı ve Aşık seyraninin şiir kitabinı ve 1.Aşık Seyrani Kongresinin kitaplarını hediye ettik. Tüm Develili hemşehrilerimize selam ve duaları ile döndük" dedi. - KAYSERİ
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