Son Dakika Haberleri: Develispor'da 3 transfer daha
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Develispor'da 3 transfer daha

1 saat önce

Develispor, yeni sezon öncesi dış transferde kadrosuna üç isim kattı.

Develispor'da 3 transfer daha, System.String[]
Develispor, yeni sezon öncesi dış transferde kadrosuna üç isim kattı.

2019-2020 sezonunda Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Develispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeni sezon öncesi hem iç transferde hem de dış transferde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Develispor, geçen sezon Yahyalıspor forması giyen Mehmet Kahveci, Kars 36 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor forması giyen Okan Uçar ve Mucur Yabanlıspor forması giyen Murat Sıvacı ile her konuda anlaştı.

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Develispor transferde hata yapmak istemiyor. Yapılan son görüşmelerin ardından anlaşmaya varılan üç oyuncu Develispor atkısı ile poz verdiler. - KAYSERİ
Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:37 Kaynak: İHA
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