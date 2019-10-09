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Develispor'da Ahmet İzgi dönemi

1 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor'un yeni Teknik Direktörü belli oldu.

Develispor'da Ahmet İzgi dönemi, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor'un yeni Teknik Direktörü belli oldu.


Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de mücadele eden Develispor'da Nihat Koç ile yollarını ayırmasından sonra geçen sezon Özvatan Gençlikspor'u çalıştıran tecrübeli antrenörü Ahmet İzgi ile anlaştı. 2018-2019 sezonunda Özvatan Gençlikspor'u çalıştıran Ahmet İzgi başarılı bir sezonun ardından yeni sezon öncesi yollarını ayırdı.


Dün akşam Argıncık Stadı'nda yapılan antrenmanda Kulüp başkanı Ali Kabak ve yöneticiler Yunus Özer ile Kenan Eken ile bir araya gelen Ahmet İzgi yapılan son görüşmenin ardından anlaşma sağlandı. Tecrübeli teknik adam Develispor atkısı ile poz verdi.


1966 doğumlu tecrübeli ve başarılı Teknik Direktör Ahmet İzgi, daha önce İstikbal Mobilya Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Fethiyespor, Aksarayspor ve Özvatan Gençlikspor takımlarında görev yaptı. - KAYSERİ

Mehmet Özet, Özvatan, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:47 Kaynak: İHA
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