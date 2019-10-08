Son Dakika Haberleri: Develispor'da ayrılık
Son Dakika Spor Develispor'da ayrılık

Develispor'da ayrılık

15 dakika önce

Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor'da yeni sezonda ilk ayrılık yaşandı.

Develispor'da ayrılık, System.String[]

Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor'da yeni sezonda ilk ayrılık yaşandı.


Sezona 2'de 2 yaparak başlayan ve geçtiğimiz hafta sonu evinde oynadığı maçta güçlü rakibi Trend Gayrimenkulspor'a 1-0 mağlup olan Develispor dün antrenör Nihat Koç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.


Nihat Koç, ile yollarını ayıran Develispor'da yeni antrenör arayışları başladı.


Develispor ile yollarını ayıran antrenör Nihat Koç, yaptığı açıklamada, "Develispor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Herzaman desteğini esirgemeyen başkanıma, yönetim kuruluna, Haluk Dalkalı hocama, Yavuz Şahin hocama teşekkürlerimi sunuyorum. Develispor'a bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. Sonu şampiyonluk olur inşallah" dedi. - KAYSERİ

Yavuz Şahin, Mehmet Özet, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski futbolcu Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ'ın düğününe ünlü isimler akın etti
Fatih Altaylı'dan Abdullah Avcı'ya sert tepki: Ulan hangi başarı! Milli Takım'da madara oldun Mehmet Demirkol: Fatih Terim depresyonda Anadolu Efes, Beşiktaş'ı 80-68 mağlup etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 09:24:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Develispor'da ayrılık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]