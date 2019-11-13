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Develispor'da Furkan Ağca rüzgarı

7 saat önce

Develispor'un 1998 doğumlu kanat oyuncusu Mehmet Furkan Ağca takımını sırtlamaya devam ediyor.

Develispor'da Furkan Ağca rüzgarı, System.String[]

Develispor'un 1998 doğumlu kanat oyuncusu Mehmet Furkan Ağca takımını sırtlamaya devam ediyor.


Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme lideri Develispor'da keyifler ve moraller yerinde. Ligde geride kalan 8.hafta sonunda 21 puan toplayan Siyah-Beyazlı takımda Mehmet Furkan Ağca fırtınası esiyor.


1998 doğumlu Mehmet Furkan Ağca attığı goller ve yaptığı asistlerde dikkat çekiyor. Son oynanan Kayseri Şekerspor maçında penaltıdan attığı golün yanı sıra oynadığı futbolda büyük beğeni kazanan Furkan Ağca takımın en istikrarlı isimlerinden biri.


8.hafta sonunda 7 gol kaydeden Mehmet Furkan Ağca gol krallığında da oldukça iddialı. - KAYSERİ

Mehmet Furkan, Mehmet Özet, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:22 Kaynak: İHA
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