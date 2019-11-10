Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak Açıklaması

Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak, "Develi'mizin yıllar sonra yakaladığı bu şansı kaybetmemeliyiz. Kenetlenerek başaracağımıza inanıyoruz" dedi.



Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor sezon başı koyduğu hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Kayseri Şekerspor'u 2-0 mağlup ederek bu sezonki yedinci galibiyetini alan Siyah-Beyazlılar galibiyetin sevincini yaşıyor.



Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak, yaptığı açıklamada, "Geride bıraktığımız 8 maçta 7 galibiyete imza atan, teknik kadro ve futbolcularımızı kutluyorum. Kayseri Şekerspor maçında istediğimiz oyun olmasa da skor bizleri sevindirdi. Artık kaybeden değil, kazanan bir takım olduk. İnşallah bu galibiyet serimiz sezon sonuna kadar devam eder. Bu süreçte herkesin yanımızda olması bize destek vermesi önemlidir. Develi'mizin yıllar sonra yakaladığı bu şansı kaybetmemeliyiz. Birlikte kenetlenerek başaracağımıza inanıyoruz.



Ligin ilk yarısının bitmesine 5 maçımız kaldı. Kalan maçlarımızı da kazanarak ilk devreyi zirvede tamamlamak için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.



Başkan Kabak, "Bu takım kaliteli bir kadrodan oluşmaktadır. Ekipte yer alan tüm futbolcu kardeşlerim büyük bir özveriyle hazırlanıyor. Yeter ki bize de bu süreçte gerekli destekler verilsin. İnanın bu şans bir daha zor gelir. Birlikte elimize geçen bu şansı değerlendirip Develi'nin futbolunu layık olduğu konuma getirelim. Bu takım sevdası, büyük taraftarımız ile güzel bir gönül bağı kurduk. Yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve taraftarımız arasında oluşan bu kenetlenme, başarımızın en büyük etkenidir" diye konuştu. - KAYSERİ