Son Dakika Haberleri: Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak Açıklaması
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Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak Açıklaması

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme lider Develispor'da keyifler ve moraller yerinde.

Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak Açıklaması, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme lider Develispor'da keyifler ve moraller yerinde.


Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Develispor camiası şampiyonluğa inanıyor. Sezon başıhedeflediği şekilde devam eden Siyah-Beyazlı takıma Develi halkı yürekten inanıyor. İç sahada oynanan karşılaşmalarda dolu tribünler önünde oynayan Develispor camiası şimdiden o havayı yakalamış durumda.


Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak yaptığı açıklamada, " Bir şehir ancak bu kadar tek yürek olur. İşçisinden, memuruna, esnafından, çiftçisine, öğretmeninden ve öğrencisine Develispor tribünleri el ele omuz omuza. Sahalarda bu tabloyu görmek bizleri mutlu ediyor. Maç izlemeye gelen taraftarımız tribünde futbolcularımız sahada oynanan oyundan zevk alıyor. Yaşatmak istediğim tablo buydu ve bunu bu sezon yaşatıyoruz. Develispor bu sezon Develi için inşallah bunu başaracak" diye konuştu. - KAYSERİ

Mehmet Özet, Kayseri, Develi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:44 Kaynak: İHA
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