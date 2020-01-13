Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak Açıklaması - Son Dakika
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Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak Açıklaması

6 saat önce

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak, Kocasinan Şimşekspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak Açıklaması, System.String[]

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak, Kocasinan Şimşekspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.


Haftalardır liderlik koltuğunda oturan Develispor, ligin 15. haftasında evinde aldığı Kocasinan Şimşekspor beraberliği sonrası liderlik koltuğunu rakibi Esen Makina Belsinspor'a kaptırdı. Kocasinan Şimşekspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan başkan Ali Kabak, "Futbol üç skorlu bir oyundur. Bugün takım beraber kaldı diye felaket tellallığı yapan, bir kaç futbolcumuzu hedef gösteren ve acımasızca eleştiri yapanlara bir anlam veremiyorum. Sonuç ne olursa olsun Develi'mizin adını Kayseri futbol camiasında duyuran yedek kalan oyuncularımızdan tutun ilk on birde oynayan tüm futbolcu kardeşlerimiz bizim kıymetlilerimizdir. Onlar Develi'mizi yıllardır özlemini çektiğimiz bir yarışın içinde tutuyorlar. Allah'ın izniyle bu takım lig bittiğinde adını zirveye yazdıracak ve Develi'de futbol tarihine geçeceklerdir. İyi günde kötü günde takımına yürekten sahip çıkan herkese selam olsun. Bu takımın formasını terleten bütün kardeşlerimin emeklerine yüreklerine sağlık" diye konuştu. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:37 Kaynak: İHA
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