Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak: "Hepimizi zor bir süreç bekliyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak: 'Hepimizi zor bir süreç bekliyor' - Son Dakika Spor

Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak: "Hepimizi zor bir süreç bekliyor"

6 saat önce

Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak liglerin yeniden başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Alınacak tedbirler ve tedbirlerin uygulaması hakkında titiz bir çalışma yapılmalı. Hepimizi zor bir süreç bekliyor" dedi.

Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak:

Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak liglerin yeniden başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Alınacak tedbirler ve tedbirlerin uygulaması hakkında titiz bir çalışma yapılmalı. Hepimizi zor bir süreç bekliyor" dedi.


Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor, liglerin başlama tarihinin açıklamasının ardından Ramazan Bayramı'dan sonra çalışmalarına başlama kararı aldı.


Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak yaptığı açıklamada, " Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra ligimizin başlayacağı tarihi 18 Temmuz olarak açıkladı. Umarım salgının yayılma hızı belirlenen tarihe kadar dip yapar. Bizim için sporcu sağlığı her türlü başarıdan daha önemlidir. Alınacak tedbirler ve tedbirlerin uygulaması hakkında titiz bir çalışma yapılmalıdır. Çünkü hiç bir sporcu kardeşimizi şampiyonluk ya da küme düşmeme uğruna riske atmamalıyız" dedi.


Başkan Kabak, "Evet, futbolu ve yeşil sahaları çok özledik bunda tüm sporseverler hem fikirdir tekrar etmek isterim ki tedbirler federasyonumuz tarafından eksiksiz olarak alınmalıdır. Develispor olarak teknik ekibimiz sporcularımıza bireysel antrenman programı uygulamakta ve ferdi olarak çalışmaları devam ettiriyor. Toplu antrenmanlar en kısa süre içerisinde başlayacaktır. Bizler sosyal mesafeye uygun olarak antrenmanların yapılmasına dikkat edeceğiz. 20 yaş altı sporcularımız için sokağa çıkma yasağı hakkında nasıl bir çalışma olacak onlarında açıklığa kavuşmasını bekliyoruz. Kısacası korona virüs gölgesinde hepimizi zor bir süreç bekliyor. Tüm kulüplerimizin ve sporcu kardeşlerimizin sağlıklı bir şekilde bu ligi tamamlaması en büyük temennimizdir" diye konuştu. - KAYSERİ

Ramazan Bayramı, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 09:11 Kaynak: İHA

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