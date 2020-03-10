Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak "Kalan maçlarımızı kazanıp mutlu sona ulaşacağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak 'Kalan maçlarımızı kazanıp mutlu sona ulaşacağız' - Son Dakika Spor

Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak "Kalan maçlarımızı kazanıp mutlu sona ulaşacağız"

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor adım adım şampiyonluğa yürüyor.

Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor adım adım şampiyonluğa yürüyor. 52 puanla zirvede yer alan Develispor kalan son 5 haftada hata yapmayarak 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlamaktan başka bir şey düşünmüyor.


Ligde geride kalan 21.hafta sonunda 17 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Develispor topladığı 52 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu sezon şampiyon olacaklarına yürekten inandığını belirten Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak yaptığı açıklamada, " Takım, kulüp başkanı, yönetimi, futbolcusu, taraftarı ve teknik heyeti ile bir bütündür. Ne mutlu ki Develisporumuzda bu başarı bileşenlerinin hepsi buluşmuş. İlçemiz, esnafından çalışanına, yaşlısından gencine pür dikkat Develispor'dan gelecek sevinçli haberlere kilitlenmiş. Her takımın her takımı yenebileceği kritik haftalara girdik. Kalan 5 maçımızın bir tanesi Sağlıkspor maçı ve bay geçeceğiz. Diğer dört maçımızda da elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve dörtte dört yaparak şehrin yıllardır özlemini çektiği ve sezon başında söz verdiğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Futbol seyircisi ile güzel. Biz güzellikleri Develimizde yaşatmaya çalışıyoruz. Tribünleri tıklım tıklım dolduran ve her şeyin en güzeline layık olan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Develispor olarak ligimizdeki bütün takımlara saygı duyuyoruz. Tüm takımlara kalan maçlarında başarılar diliyorum. Umarım sakatlıklar ve üzücü hadisler vuku bulmaz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da maç sonunda soyunma odasına girip futbolcuları bıçakladılar
Nijerya'da maçta rakibiyle çarpışan futbolcu sahada hayatını kaybetti Dünyanın en yaşlı oyuncusu Ezzeldin Bahader, ilk maçında gol atarak tarihe geçti Galatasaraylı taraftarlardan Emre Kılınç'a büyük tepki

Son Dakika Haberleri
19:34 Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a mesaj: Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım
18:23 Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
18:04 Boluspor Yardımcı Antrenörü Tamer Avcı: "Bize 3 puan gerekiyordu, aldık"
17:58 Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim
17:53 Adanaspor maçının ardından - Demirbakan/Avcı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:01:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak "Kalan maçlarımızı kazanıp mutlu sona ulaşacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]