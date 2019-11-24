Son Dakika Haberleri: Develispor, rakip takım 6 kişi kalınca hükmen galip sayıldı
Son Dakika Spor Develispor, rakip takım 6 kişi kalınca hükmen galip sayıldı - Son Dakika Spor

Develispor, rakip takım 6 kişi kalınca hükmen galip sayıldı

6 saat önce

Develispor, kendi sahasında oynadığı Sağlıkspor maçında, rakip takım 6 kişi kalınca hükmen galip sayıldı.

Develispor, rakip takım 6 kişi kalınca hükmen galip sayıldı, System.String[]

Develispor, kendi sahasında oynadığı Sağlıkspor maçında, rakip takım 6 kişi kalınca hükmen galip sayıldı.


Maç sonrasında açıklama yapan Develispor Başkanı Ali Kabak, "Kendi sahamızda Sağlıkspor'u ağırladık. Maçın 70. dakikasında 4-3 öndeyken rakip takım 6 kişi kalınca hakem maçı bitirdi. Develispor'umuz maçı hükmen 3-0 kazanmış oldu" dedi.


Başkan Ali Kabak, "İç Saha maçlarımızda bize ses sistemleri desteği sunan İbrahim Öztürk kardeşimize ve her maç tribünleri tıklım tıklım dolduran büyük taraftarımıza, siyasi parti başkanlarına ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine Develi Muhtarlar derneğine, kendileri başka şehirlerde olup yürekleri takımları ile birlikte olanlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz kocaman bir aileyiz." diye konuştu. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:07 Kaynak: İHA
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