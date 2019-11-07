Son Dakika Haberleri: Develispor, Şekerspor'a konuk oluyor
Son Dakika Spor Develispor, Şekerspor'a konuk oluyor

Develispor, Şekerspor'a konuk oluyor

7 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor, ligin 8.haftasında deplasmanda Kayseri Şekerspor'a konuk olacak.

Develispor, Şekerspor'a konuk oluyor, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor, ligin 8.haftasında deplasmanda Kayseri Şekerspor'a konuk olacak.


Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin 8.haftasında perde dev bir maçla açılacak. Ligin iyi futbol sergileyen iki ekibini karşı karşıya getirecek zorlu karşılaşma zirvenin kaderini etkileyecek nitelikte. Haftanın en kritik karşılaşmaların biri olan Kayseri Şekerspor ile Develispor maçı öncesi iki takımda hazırlıklarını galibiyet üzerine yapıyor. Son haftalarda oynadığı futbolun yanı sıra aldığı sonuçlar ile dikkat çeken Develispor, deplasmanda oynayacağı Kayseri Şekerspor'u yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Şekerspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Ahmet İzgi nezaretinde sürdüren Siyah-Beyazlılar yarın yapacağı antrenman ardından hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak. Cumartesi günü Erkilet Stadında saat 13.00'de oynanacak karşılaşmaya futbol severlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor. - KAYSERİ

Kayseri Şekerspor, Mehmet Özet, Kayseri, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Memduh Boydak'ın oğlu Can Furkan Boydak, FETÖ'den beraat etti
Futbol ekonomisinde kripto para kullanımı yaygınlaşıyor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sergen Yalçın'a 4 maç ceza verdi! İşte tarihi maçtan sonra soyunma odasında yaşananlar!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 21:19:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Develispor, Şekerspor'a konuk oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]