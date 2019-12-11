Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi - Son Dakika
Son Dakika Spor Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi - Son Dakika Spor

Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Develispor camiası şampiyonluğa inanıyor.

Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Develispor camiası şampiyonluğa inanıyor.


Ligin 12.haftasında sahasında ve taraftarı önünde rakibi Kayseri Gençlerbirliği'ni mağlup ederek yoluna devam eden Kırmızı-Siyahlılar ligin 13.haftasında yine kritik bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Pazar günü takipçisi Esen Makine Belsinspor'a konuk olacak olan Develispor hazırlıklarını Teknik Direktör Ahmet İzgi nezaretinde Argıncık Stadında yaptığı çalışmalar ile devam ediyor.


Sezon sonu mutlu sona ulaşacaklarını belirten Teknik Direktör Ahmet İzgi, "Bu haftaya çıkarken geçen haftadan mağlup olmamızın nedenlerini araştırdık, kendi kendimize motive olduk. İyi de çalıştık. En yakın rakibimizi biliyorduk ki yendiğimiz zaman arada puan farkını açacaktık ve bunu başardık. Pazar günü oynayacağımız Esen Makine Belsinspor maçını alıp daha rahat bir nefes alacağız. Başkanımıza, yönetim kurulumuza çok ve taraftarımıza teşekkür ederim. Bizi desteklemeye devam etsinler. Sezon sonu mutlu sona ulaşacağız" diye konuştu.


"3-4 transfer yapacaklar"


Devre arası takımdan ayrılacak oyuncularının olmadığını ve 3-4 nokta transfer yapacakların ifade eden İzgi, "Transfer tabi ki olacak. Takıma takviye istiyorum. İstediğimiz oyuncuları alırsak, nokta transferlerle işi bitireceğiz. Takımdan ayrılacak oyuncu pek zannetmiyorum. Takımdan ayrılmak isteyen olursa ancak öyle ayrılık olur. Onun haricinde bizim göndermeyi düşündüğümüz oyuncumuz yok. 3-4 tane iyi takviye yaparak bu ligi zirvede bitirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beklenen oldu, dünyaca ünlü teknik adam kovuldu!
Kovulmasının üstünden 24 saat geçmeden yeni takımını buldu! G.Saray'a müjde! PSG'nin yıldızı bu akşam yok Bir dönem Süper Lig'i sallayan Karabükspor, kapanmanın eşiğine geldi

Son Dakika Haberleri
17:40 Sergen Yalçın: Benim adıma yapılan paylaşım komikti - Spor
17:36 Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası - Spor
17:35 Felipe Melo Kapadokya'da - Spor
17:32 Temlik alan eski yöneticilerden Denizlispor'a şok icra - Spor
17:30 Türk Hava Yolları Final Etabı'na yükseldi - Spor
16:19 Kovulmasının üstünden 24 saat geçmeden yeni takımını buldu! - Spor
15:45 G.Saray'a müjde! PSG'nin yıldızı bu akşam yok - Spor
15:34 G.Saray'dan TFF patlaması! "Türkiye'yi ayağa kaldıracağız" - Spor
15:31 Bir dönem Süper Lig'i sallayan Karabükspor, kapanmanın eşiğine geldi - Spor
14:33 UEFA G.Saray'ı unutmadı! Çarpıcı paylaşım - Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 17:43:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]