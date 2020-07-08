Develispor'un transfer tepkisi

Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak, bazı oyuncularına transfer teklifi gelmesine tepki gösterdi.



Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Develispor, 2019-2020 sezonunun nasıl sonuçlanacağı yönünde alınacak kararı bekliyor. Ligin son 4 haftasının oynanıp oynanmayacağı veya önümüzdeki sezon BAL'a hangi takımların çıkacağı ynündeki kararın tebliğini bekleyen Kaylseri Develispor'da kulüp başkanı Ali Kabak, oyuncularına transfer teklifi gelmesine tepki gösterdi.



Develispor Başkanı Ali Kabak, "Develispor'umuzun göstermiş olduğu başarı ile birlikte oyuncularımızın ismi transfer listelerinde geçmeye başladı. Futbolcularımıza diğer kulüplerden teklif gelmesi güzel ancak halen bizim durumumuz netleşmeden hangi sporcumuz ile yola devam edip etmeyeceğimizi bilmeden futbolcumuzla görüşme yapılması çok yanlış. Amatör olarak profesyonel işler yapmak için mücadele ederken kulüp yönetimi ile görüşmeden sporcu kardeşlerimizi arayan kulüp yöneticilerinin muhatabı biziz. Futbolculara daha çok para teklifi yapmak yakışık almaz. Futbolcu kardeşlerimizin kafalarını karıştırma sevdasında olanlara şunu özellikle belirtmek isterim ki, kadromuzu bozmak istemiyoruz" dedi.



Başkan Kabak, "Alacağımız oyuncunun, kadromuzdaki oyunculardan daha iyi olması lazım. Aksi halde, genç futbolcularımızın önünü kesmek istemiyoruz. Bugünlere biz bu gençlerin sayesinde geldik" açıklamasında bulundu. - KAYSERİ