Develispor yeni sezona dualarla başladı,

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar yeni sezon hazırlıklarına başlayan Develi Spor yönetimi ve sporcularıyla bir araya geldi.

Sivasitti Hatun Camiinde Cuma namazının ardından Dev Ali Türbesi önünde edilen dualara 'amin' diyen Başkan Mehmet Cabbar ve Develi Spor daha sonra ilçe stadında bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Geçtiğimiz yıl Suriye'nin İdlip kentinde şehit olan Ali Taşöz'ün adak kurbanı, şehidin babası Hüseyin Taşöz'ün de katılımıyla kesilip tüm şehitlere dualar edildi. Develi'de sporun gelişmesi için Develi Belediyesi olarak her daim destek olacaklarını belirten Başkan Cabbar; "Genç nüfusu fazla olan Develimizde sporun gelişmesi ve gençlerimiz arasında daha da yaygınlaşması büyük önem arz etmektedir. Develi Sporumuz da bu hususta güzel bir örneklik sergilemektedir. Yeni sezon hazırlıklarına Develimizin manevi önderleri olan Sivasiitti Hatun ve Dev Ali Türbesinde dualar edip, şehidimizin adağını yerine getirerek başlayan Develi Spor Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Nayman'a, yönetim kuruluna ve sporcularımıza başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum. Rabbim yollarını açık etsin" dedi.

Develi Spor yöneticileri de Başkan Mehmet Cabbar'a ilgisinden, desteklerinden ve güzel temennilerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler. - KAYSERİ