Devenin ısırdığı adam, hayatını kaybetti - Son Dakika

Develere olan düşkünlüğüyle bilinen Zafer Meral, deve ısırığı sonrası yaşamını yitirdi. Meral, otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÖLÜMÜ AİLESİNİ YASA BOĞDU

Yeni Asır gazetesinden Volkan Yıldız'ın haberine göre; develere olan düşkünlüğüyle tanınan ve sıkı bir deve güreşi takipçisi olan 48 yaşındaki Zafer Meral, ilçeye bağlı Menteş Mahallesi'nde bir arkadaşının devesini sevmeye gitti. Meral, bir süre deveyi sevip yem verdikten sonra, aniden devenin saldırısına uğradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sağ kolu dirsekten itibaren ciddi şekilde deve ısırığı ile ezilen Zafer Meral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Deveci camianın sevilen ismi olan Zafer Meral'ın ölümü, yakınlarını yasa boğdu.