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Dever Orgill'den evde antrenman paylaşımı
6 saat önce
Sarı-lacivertli kulübün Instagram hesabından yapılan "evde kal" mesajının verildiği paylaşımda, Orgill'in evdeki antrenmanından görüntü yer alıyor.
Sarı-lacivertli kulübün Instagram hesabından yapılan "evde kal" mesajının verildiği paylaşımda, Orgill'in evdeki antrenmanından görüntü yer alıyor.
"Dever Orgill çalışmalarını evde sürdürüyor. Sizler de evde kaldığınız sürece spor yapıp, sağlıklı kalabilirsiniz." ifadeleriyle paylaşılan videoda, futbolcu Orgill evinde nasıl spor yaptığını gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:20
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