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Dever Orgill: "Karakterli oyunculardan kurulu bir takımız" - Son Dakika

Dever Orgill: "Karakterli oyunculardan kurulu bir takımız"

02.08.2021 13:16
Dever Orgill:

Yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün yeni transferi Dever Orgill, "Karakterli oyunculardan kurulu bir takımız.

Yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün yeni transferi Dever Orgill, "Karakterli oyunculardan kurulu bir takımız. Hedefe ulaşmak için çok çalışıyoruz" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, 2021-2022 sezonu öncesi hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürüyor. Takımın yeni transferlerinden Jamaikalı golcü Dever Orgill, kampta açıklamalarda bulundu. Manisa Futbol Kulübü ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Orgill, "Antalya spor ile 1 yıl daha sözleşmem vardı ama karşılıklı olarak yollarımızı ayırdık. Menajerim bana Manisa FK'nın teklifinden bahsetti. Benim için bir kulüpte en önemli şeylerin başında hedefleri ve projeleri geliyor. Takım karakteri de benim için çok önemli. Bu nedenle Manisa Futbol Kulübünde olduğum için mutluyum. Afyonkarahisar kampında verimli antrenmanlar yapıyoruz. Karakterli oyunculardan kurulu bir takımız. Hedefe ulaşmak için çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kariyerimde hiçbir zaman bir gol hedefi belirlemedim"

Yeni sezonda takıma en iyi şekilde katkı sağlamak istediğini vurgulayan Jamaikalı golcü, "Kariyerimde hiçbir zaman bir gol hedefi belirlemedim. Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bunun sözünü verebilirim. Takımın birlikte oynaması, birlikte hareket etmesi halinde gol gelir. Gol olduğunda da sevincini takım halinde paylaşırsınız. O nedenle benim gol atmamdan ziyade takımımın kazanması çok daha önemli" cümlelerine yer verdi.

"Jamaika'da atletizm bir kültür"

Jamaikalı rekortmen atlet Usain Bolt'a olan hayranlığıyla ilgili ise Orgill, "Dünyanın en hızlı atletleri Jamaika'dan çıkıyor. Atletizm artık kültürümüzün bir parçası oldu. Okullarda spor günü var ve bu spor gününde her çocuk koşmak istiyor. Büyüdükten sonra da istediği spor branşında devam edebiliyor. Ancak Jamaika'da her çocuk atletizm ile uğraşıyor. Bu bir kültür haline geldi" şeklinde konuştu.

"Şarkı söylemeyi çok seviyorum"

Futbol dışında gitar çalmayı ve şarkı söylemeyi sevdiğini ifade eden Orgill, "Çocuklarla ilgilenmeyi, vakit geçirmeyi çok seviyorum. Futbolcu olmasaydım çocukların olduğu bir akademide eğitmenlik yapabilirdim. Gitar çalıyorum ama çok iyi olduğum söylenemez. Çok iyi şarkı söylüyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum" dedi.

"Taraftarımızla buluşacağım için heyecanlıyım"

Son olarak yeni sezon öncesi taraftarlara mesaj gönderen tecrübeli futbolcu, "Bugüne kadar futbol oynadığım her kulüpte taraftarla çok iyi ilişkilerim oldu. Yeni sezonda da taraftarımızla buluşacağım için heyecanlıyım. Taraftarımız desteğini her maçta göstersin. Biz takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlarımızla birlikte Süper Lig hedefine ulaşmak istiyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Dever Orgill: Karakterli oyunculardan kurulu bir takımız
Dever Orgill: Karakterli oyunculardan kurulu bir takımız
Dever Orgill: Karakterli oyunculardan kurulu bir takımız

Futbol Federasyonu, Manisa, Futbol, Şarkı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dever Orgill: 'Karakterli oyunculardan kurulu bir takımız' - Son Dakika Spor


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