Son Dakika Haberleri: DeVere/Green: Birleşik Krallık Brexit sonrasında kripto para düzenlemelerine odaklanmalı
Son Dakika Ekonomi Haber

DeVere/Green: Birleşik Krallık Brexit sonrasında kripto para düzenlemelerine odaklanmalı

1 saat önce

– Dubai merkezli finansal danışmanlık şirketi DeVere Group CEO'su Nigel Green, kripto para birimleri düzenlemelerine yönelik olumlu çalışmaların, Birleşik Krallık'ın Brexit sonrası dönemde merkezi bir yer edinmesi gerektiğini söyledi.

DeVere/Green: Birleşik Krallık Brexit sonrasında kripto para düzenlemelerine odaklanmalı, System.String[]
Dubai merkezli finansal danışmanlık şirketi DeVere Group CEO'su Nigel Green, kripto para birimleri düzenlemelerine yönelik olumlu çalışmaların, Birleşik Krallık'ın Brexit sonrası dönemde merkezi bir yer edinmesi gerektiğini söyledi.
Green, Verdict'e verdiği röportajda anlaşmasız Brexit durumunda Birleşik Krallık ekonomisinin durgunluğa girebileceği uyarısını yaptı. Büyüyen kripto para birimleri piyasasının, bazı büyük ekonomilere "elle tutulur ekonomik faydalar sağladığını" belirtirken, "Brexit sonrası Birleşik Krallık daha da ileriye gitme şansına sahip olacak, bu durum Birleşik Krallık'ın finansal hizmetler sektörünü yeniden yapılandırabilir" dedi.
Green ayrıca, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının, Londra'nın finansal merkez konumunu korumasına ve ülkenin bürokrasiden arındırılmasıyla yasa yapıcıların ılımlı kripto para birimleri düzenlemeleri oluşturmalarına destek olabileceğini söyledi. Green, şunları söyledi:
"Dijital ve küresel olarak geliştirilen kripto para birimleri sorgusuz bir şekilde geleceğin parasıdır. Bu sav, gelişmekte olan söz konusu sektöre yönelik artan perakende ve kurumsal yatırımla destekleniyor.
"Bazı yargılar mevcut duruma odaklanmış olsa da, Birleşik Krallık oyunda ileride olmak istiyorsa geleceğe yönelik hedefler koymalı."


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:29 Kaynak: DHA
Birleşik Krallık, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gümüşhane'de koliform bakterisi alarmı! 118 kişi hastaneye kaldırıldı İran, kripto para birimi Bitcoin'i yasakladı İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi! Japonya'da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 17:26:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DeVere/Green: Birleşik Krallık Brexit sonrasında kripto para düzenlemelerine odaklanmalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]