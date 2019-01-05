Son Dakika Haberleri: Devesine Şiddet Uygulayan Kişiye Güreşlerden Men Cezası

Devesine Şiddet Uygulayan Kişiye Güreşlerden Men Cezası

8 dakika önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde devesine sopayla şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişiye 2018-2019 sezonu güreşlerinden men cezası verildi.

Devesine Şiddet Uygulayan Kişiye Güreşlerden Men Cezası, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde devesine sopayla şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişiye 2018-2019 sezonu güreşlerinden men cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Lapseki'de 31 Aralık 2018'deki güreşin ardından kamyonda bulunan devesine sopayla şiddet uygulayan N.A'nın görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) yönetimi olayı inceledi.

N.A, DEGÜF Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereği 2018-2019 sezonundaki güreşlerden men edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğünce, devesine şiddet uyguladığı tespit edilen N.A'ya idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, N.A'nın herhangi bir güreş sahası içinde görülmesi halinde tutanak düzenlenerek savcılıklara suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:35 Kaynak: AA

Çanakkale, Lapseki, Güncel
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