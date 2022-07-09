DEVEYE ÇENE AMELİYATI YAPILDI - Son Dakika
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DEVEYE ÇENE AMELİYATI YAPILDI

09.07.2022 12:08
DEVEYE ÇENE AMELİYATI YAPILDI

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'nde çift taraflı çene kırığı tespit edilen deveye ameliyatla implant uygulaması gerçekleştirildi.

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'nde çift taraflı çene kırığı tespit edilen deveye ameliyatla implant uygulaması gerçekleştirildi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Öğr. Üyesi Harun Çınar ile Veteriner Hekim Metin Danacı tarafından alt çene kemiğinde kırık tespit edilen deveye ameliyat ile implant uygulaması gerçekleştirildi.Ameliyat sonrası konuşan Dr. Öğr. Üyesi Harun Çınar, "Meslektaşım Metin Danacı sayesinde bu vakadan haberimiz oldu. Antalya Kumluca'dan gelen devemizde çift taraflı çene kırığı olduğu tespit edildi. Meslektaşımla başarılı operasyon gerçekleştirdik. Devemiz iki ay içerisinde sağlığına kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.Antalya'nın Kumluca ilçesinde sportif amaçlı deve yetiştiriciliği yapan Kemal Özer de şunları söyledi: "Dün öğleden sonra hayvanımızın ağılına girdiğimizde alt çenesinin sallandığı ve ağzının kanadığı gördük. MAKÜ Hayvan Hastanesi'nden Harun Çınar hocamız ile temasa geçtik ve hayvanımızı getirdik. Bütün tetkikleri, muayenesi yapıldı ve alt çenesinde kırık olduğu tespit edildi. Ameliyat ile implant uygulaması yapıldı. Hayvanımızın sağlığına kavuşmasını bekliyoruz." Aydın Söke'de deve doktoru olarak çalışan Veteriner Hekim Metin Danacı ise şöyle konuştu: "Hayvan sahibi benimle irtibata geçerek devede bir vaka geliştiğini söyledi. Ben de kendilerine röntgen çekerek tetkik yapmamız gerektiğini söyledim ve sonrasında Harun Çınar hoca ile irtibata geçtik. Harun Çınar hoca ile başarılı ameliyat gerçekleştirdik. Daha önce de kendisi ile katarakt ameliyatı yapmıştık."

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel DEVEYE ÇENE AMELİYATI YAPILDI - Son Dakika

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