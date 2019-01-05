Son Dakika Haberleri: Deveye Şiddet Uygulayan İki Kişi Güreşlerden Men Edildi

Deveye Şiddet Uygulayan İki Kişi Güreşlerden Men Edildi

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesi ve Çanakkale'de deveye şiddet uygulayan iki kişi güreşlerden men edildi.

Deveye Şiddet Uygulayan İki Kişi Güreşlerden Men Edildi, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi ve Çanakkale'de deveye şiddet uygulayan iki kişi güreşlerden men edildi.

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "30.12.2018 tarihinde Çanakkale Lapseki ilçesinde gerçekleşen elim olay için Çanakkale Doğa koruma Milli Parklar şube müdürlüğü ile yapılan tahkikat ve yazışmalar neticesinde devesine şiddet uyguladığı gerekçesi ile hakkında soruşturma açılan N.A. isimli kişiye, Çanakkale DKMP şube müdürlüğü tarafından 5199 sayılı Kanunun 28.Madde hükümlerine göre idari para cezası ve DEGÜF Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereği 2018-2019 sezonundaki tüm güreşlerden men edilmiştir. (Çanakkale ve Balıkesir bölgesinde güreş tertip eden komitelere resmi yazıları bu hafta yollanacaktır.) Ayrıca 30.12.2018 tarihinde Kuşadası Deve güreşi festivalinde güreş esnasında devesine şiddet uygulayan, hakkında şikayet olan Ş.B. isimli kişiye de Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar şube müdürlüğü tarafından güreş esnasında deveye şiddet uyguladığı gerekçesi ile 5199 sayılı kanunun 28. madde hükümlerine göre idari para cezası ve DEGÜF Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereği 2018-2019 tüm güreşlerden men edilmiştir. (Aydın ve çevre illerde güreş tertip edecek kişilere resmi yazıları bu hafta gönderilecektir) Bahsi geçen cezalar şahıslara uygulanmıştır. Develerin güreşlere alınmasında sakınca yoktur. Bahsi geçen şahıslar güreş sahası içerisinde görüldükleri takdirde haklarında tutanak düzenlenerek Savcılıklara suç duyurusunda bulunulacaktır. Cezalar 05.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Tüm komitelere ve camiamıza ilanen duyurulur" denildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:14 Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, Çanakkale, Güncel
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