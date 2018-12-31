Son Dakika Haberleri: Deveye Sopalı İşkence

Deveye Sopalı İşkence

51 dakika önce

ÇANAKKALE'de, Lapseki Belediyesi tarafından 8'incisi düzenlenen deve güreşleri sırasında, kamyon kasasındaki deveye elindeki sopayla defalarca vuran kişi büyük tepki topladı.

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ÇANAKKALE'de, Lapseki Belediyesi tarafından 8'incisi düzenlenen deve güreşleri sırasında, kamyon kasasındaki deveye elindeki sopayla defalarca vuran kişi büyük tepki topladı. Deveye işkence görüntüsü cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Lapseki Belediyesi tarafından düzenlenen 8'inci Geleneksel Deve Güreşleri, dün pazar yerinde gerçekleşti. Güreşlere 75 deve ve sahipleri katıldı. İddiaya göre, güreşler sırasında bir kişi kamyon kasasındaki deveye elindeki sopayla defalarca vurdu. Deveye şiddet uygulayan kişiye, yanına giden iki çocuk engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay, çevredeki evde oturan ilçe sakini tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntü büyük tepki çekti.

Belediye Başkanı AK Parti'li Eyüp Yılmaz, şiddet görüntülerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, olayın savcılığa iletildiğini ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:25 Kaynak: DHA

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