Devir tamamlandı! Dev zincir markette alkollü içecek satışı sona eriyor iddiası - Son Dakika
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Devir tamamlandı! Dev zincir markette alkollü içecek satışı sona eriyor iddiası

Devir tamamlandı! Dev zincir markette alkollü içecek satışı sona eriyor iddiası
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CarrefourSA'nın A101'in sahibi Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye devrinin ardından şirketin alkollü içecek tedarikini durdurduğu iddiası gündeme geldi. Pamukkale Şarapçılık Yönetim Kurulu Başkanı Selda Tokat ile ekonomi yazarı Uğur Gürses, mevcut stokların tükenmesiyle alkollü içecek satışlarının sona ereceğini öne sürerken, Yeni Mağazacılık'tan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CarrefourSA'nın A101'in sahibi Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye devrinin resmen tamamlanmasının ardından şirketin ürün politikasıyla ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda CarrefourSA'nın alkollü içecek tedarikini durdurduğu ve mevcut stokların tükenmesinin ardından mağazalarda alkollü içecek satışının sona ereceği öne sürüldü. Şirket tarafından ise iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ŞARAP ÜRETİCİSİNDEN "ÜZGÜNÜM" PAYLAŞIMI

İddiaları gündeme taşıyan isimlerden biri Pamukkale Şarapçılık Yönetim Kurulu Başkanı Selda Tokat oldu. Tokat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ürettikleri markanın artık CarrefourSA mağazalarında satılmayacağını belirterek, "Üzgünüm." ifadelerini kullandı.

UĞUR GÜRSES: MEVCUT STOKLAR BİTİNCE SATIŞLAR SONA ERECEK

Ekonomi yazarı Uğur Gürses de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CarrefourSA'nın tedarikçilerden alkollü içecek alımını durdurduğunu öne sürdü.

Gürses paylaşımında, "Carrefour tedarikçilerden içki alımını durdurmuş. Mevcut stoklar bitince de satışlar sona erecekmiş... A101'e satılan Carrefour ile ilgili en çok merak edilen soru cevap buldu." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ŞİRKETTEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Söz konusu iddiaların ardından gözler CarrefourSA'nın yeni sahibi Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye çevrildi. Ancak haberin hazırlandığı ana kadar şirketten alkollü içecek satış politikası veya tedarik sürecine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle alkollü içecek satışlarının tamamen sona ereceğine ilişkin iddialar şirket tarafından doğrulanmış değil.

CARREFOURSA'NIN DEVRİ TAMAMLANMIŞTI

CarrefourSA hisselerinin yüzde 89,28'ine karşılık gelen bölümünün A101'in sahibi Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye devrine ilişkin süreç, Rekabet Kurumu başta olmak üzere gerekli yasal onayların tamamlanmasının ardından resmen sonuçlandı. Böylece Sabancı Holding ile Carrefour Grubu'nun CarrefourSA'daki ortaklığı sona ererken, şirketin yönetim kontrolü Yeni Mağazacılık'a geçti. Devir işlemi daha önce taraflar arasında imzalanan pay devir sözleşmesi kapsamında gerçekleştirildi.

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Son Dakika A101 Devir tamamlandı! Dev zincir markette alkollü içecek satışı sona eriyor iddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devir tamamlandı! Dev zincir markette alkollü içecek satışı sona eriyor iddiası - Son Dakika
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