Son Dakika Haberleri: Devir teslim tamamlanmasıyla Atatürk Havalimanı DHMİ'ye geçti
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Devir teslim tamamlanmasıyla Atatürk Havalimanı DHMİ'ye geçti

1 saat önce

TİCARİ uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nın işletmecisi TAV, bugün itibariyle devir teslim işlemlerini tamamlayarak havalimanını, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)'ne teslim etti.

Devir teslim tamamlanmasıyla Atatürk Havalimanı DHMİ'ye geçti, System.String[]
TİCARİ uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nın işletmecisi TAV, bugün itibariyle devir teslim işlemlerini tamamlayarak havalimanını, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)'ne teslim etti.

1997 yılında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali ihalesini kazanan TAV, 1998'de inşaat başlamış 2000 yılında ise terminali hizmete açmıştı. 19 yıl boyunca havalimanını işleten TAV, 6 Nisan 2019 tarihinde Atatürk Havalimanı'nda ticari uçuşlar sonlandırılarak İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma gerçekleşmişti. Taşınma işleminin ardından uzun süredir Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile TAV arasında devam eden devir teslim işlemleri bugün itibariyle tamamlandı. DHMİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün itibariyle terminal binası içerisinde bakım onarım çalışmalarına başlandığı öğrenildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:44 Kaynak: DHA
İstanbul, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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