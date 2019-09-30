Devler Ligi'nde 2. haftanın perdesi açılıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta yarın oynanacak 8 maçla başlıyor. Devler sahnesinde Galatasaray, sahasında Paris Saint-Germain'i ağırlacak.



UEFA Şampiyonlar Lig'inde 2. hafta mücadeleleri yarın oynanacak maçlarla başlayacak. A, B, C ve D gruplarında yarın toplam 8 maç oynanacak. A Grubu'nda yer alan Galatasaray, TSİ 22.00'de Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. Devler Ligi'nde Çarşamba günü ise E, F, G ve H gruplarında 8 mücadele yapılacak.



İşte Şampiyonlar Lig'inin 2. hafta programı:



Yarın



A Grubu



19.55 Real Madrid - Club Brugge



22.00 Galatasaray - Paris Saint Germain



B Grubu



22.00 Kızılyıldız - Olimpiyakos



22.00 Tottenham - Bayern Münih



C Grubu



19.55 Atalanta - Shaktar Donets



22.00 Manchester City - Dinamo Zagrep



D Grubu



22.00 Juventus - Bayern Leverkusen



22.00 Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid



Çarşamba



E Grubu



19.55 Genk - Napoli



22.00 Liverpool - Salzburg



F Grubu



19.55 Slavia Prga - B. Dourtmund



22.00 Barcelona - İnter



G Grubu



22.00 Leipzig - Lyon



22.00 Zenit - Benfica



H Grubu



22.00 Valencia - Ajax



22.00 Lille - Chelsea - İSTANBUL