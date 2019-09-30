Son Dakika Haberleri: Devler Ligi'nde 2. haftanın perdesi açılıyor
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Devler Ligi'nde 2. haftanın perdesi açılıyor

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta yarın oynanacak 8 maçla başlıyor.

Devler Ligi'nde 2. haftanın perdesi açılıyor, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta yarın oynanacak 8 maçla başlıyor. Devler sahnesinde Galatasaray, sahasında Paris Saint-Germain'i ağırlacak.


UEFA Şampiyonlar Lig'inde 2. hafta mücadeleleri yarın oynanacak maçlarla başlayacak. A, B, C ve D gruplarında yarın toplam 8 maç oynanacak. A Grubu'nda yer alan Galatasaray, TSİ 22.00'de Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. Devler Ligi'nde Çarşamba günü ise E, F, G ve H gruplarında 8 mücadele yapılacak.


İşte Şampiyonlar Lig'inin 2. hafta programı:


Yarın


A Grubu


19.55 Real Madrid - Club Brugge


22.00 Galatasaray - Paris Saint Germain


B Grubu


22.00 Kızılyıldız - Olimpiyakos


22.00 Tottenham - Bayern Münih


C Grubu


19.55 Atalanta - Shaktar Donets


22.00 Manchester City - Dinamo Zagrep


D Grubu


22.00 Juventus - Bayern Leverkusen


22.00 Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid


Çarşamba


E Grubu


19.55 Genk - Napoli


22.00 Liverpool - Salzburg


F Grubu


19.55 Slavia Prga - B. Dourtmund


22.00 Barcelona - İnter


G Grubu


22.00 Leipzig - Lyon


22.00 Zenit - Benfica


H Grubu


22.00 Valencia - Ajax


22.00 Lille - Chelsea - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:39 Kaynak: İHA
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