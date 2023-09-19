Milan maçından sonra sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak

İtalyan devi Inter, Milan ile oynanan maçta sakatlanan Hakan Çalhanoğlu'nun, Şampiyonlar Ligi'nde Real Sociedad karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

DEVLER LİGİ'NDE FORMA GİYEMEYECEK

Milan maçında 1 gol atan ve oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu için açıklama yapan kulüp, yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlık sebebiyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Sociedad maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.

SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLAMIŞTI

Bu sezona çok formda giren ve Inter formasıyla 4 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu bu karşılaşmalarda 2 gollük katkı sağladı.