İtalyan devi Inter, Milan ile oynanan maçta sakatlanan Hakan Çalhanoğlu'nun, Şampiyonlar Ligi'nde Real Sociedad karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Milan maçında 1 gol atan ve oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu için açıklama yapan kulüp, yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlık sebebiyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Sociedad maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.
Bu sezona çok formda giren ve Inter formasıyla 4 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu bu karşılaşmalarda 2 gollük katkı sağladı.
Son Dakika › Futbol › Milan maçından sonra sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak - Son Dakika