Son Dakika Haberleri: Devler Ligi'nde gecenin en kritik maçı! iddaa'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS...
Son Dakika Spor Devler Ligi'nde gecenin en kritik maçı! iddaa'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS...

Devler Ligi'nde gecenin en kritik maçı! iddaa'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS...

7 saat önce

INTERKupada ve Bundesliga'da aldığı galibiyetlerle yeniden morallenen Borussia Dortmund, oldukça zorlu bir hafta ile karşı karşıya.İlk iki mücadelesinde Inter'i mutlaka yenmek isteyen B.Dortmund, hafta sonunda da ezeli rakibi Bayern Münih'e konuk olacak.

Devler Ligi'nde gecenin en kritik maçı! iddaa'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS..., System.String[]

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:38 
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