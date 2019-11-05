Devler Ligi'nde gecenin en kritik maçı! iddaa'da TEK MAÇ, CANLI BAHİS...
7 saat önce
INTERKupada ve Bundesliga'da aldığı galibiyetlerle yeniden morallenen Borussia Dortmund, oldukça zorlu bir hafta ile karşı karşıya.İlk iki mücadelesinde Inter'i mutlaka yenmek isteyen B.Dortmund, hafta sonunda da ezeli rakibi Bayern Münih'e konuk olacak.
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5.11.2019 21:50:50. #1.13#
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