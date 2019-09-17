Devler Ligi'nde gecenin maçına CANLI BAHİS oyna! iddaa'da öne çıkan...
2 saat önce
BARCELONASezona ezeli rakibi Bayern Münih karşısında aldığı Süper Kupa ile başlayan Dortmund, Bundesliga'da oynadığı 4 maçta 9 puan alırken, tek puan kaybını ligin yeni ekibi Union Berlin deplasmanında yaşadı.
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17.9.2019 12:57:20. #1.12#
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