Son Dakika Haberleri: Devler Ligi'nde gecenin maçına CANLI BAHİS oyna! iddaa'da öne çıkan...
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Devler Ligi'nde gecenin maçına CANLI BAHİS oyna! iddaa'da öne çıkan...

2 saat önce

BARCELONASezona ezeli rakibi Bayern Münih karşısında aldığı Süper Kupa ile başlayan Dortmund, Bundesliga'da oynadığı 4 maçta 9 puan alırken, tek puan kaybını ligin yeni ekibi Union Berlin deplasmanında yaşadı.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:40 
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