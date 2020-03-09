Devler Ligi'nde heyecan devam edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Devler Ligi'nde heyecan devam edecek - Son Dakika

Devler Ligi'nde heyecan devam edecek

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak son 16 turu rövanş maçlarıyla devam edecek.

Devler Ligi'nde heyecan devam edecek, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak son 16 turu rövanş maçlarıyla devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler, 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak. Yarın oynanacak Valencia - Atalanta ve Leipzig - Tottenham maçlarıyla heyecan start alacak.

Tamamı TSİ 23.00'de başlayacak Şampiyonlar Ligi mücadelelerinin programı şöyle:

Yarın

Valencia (1) - Atalanta (4)

Leipzig (1) - Tottenham (0)

11 Mart Çarşamba

Liverpool (0) - Atletico Madrid (1)

Paris Saint-Germain (1) - Borussia Dortmund (2)

17 Mart Salı

Juventus (0) - Olympique Lyon (1)

Manchester City (2) - Real Madrid (1)

18 Mart Çarşamba

Bayern Münih (3) - Chelsea (0)

Barcelona (1) - Napoli (1)

(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Atalanta, Valencia, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:30 Kaynak: İHA
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