Devler Ligi'nde Rövanş Zamanı
17 dakika önce
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçları heyecanı başlıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçları heyecanı başlıyor. Yarın Devler Ligi'inde Borussia Dortmund- Tottenham
ve Real Madrid- Ajax
müsabakaları oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda rövanş mücadeleleri, yarın ve çarşamba günü oynanacak 4 müsabaka ile başlayacak. Rövanşlar, 12-13 Mart'ta oynanacak müsabakalar sonucunda tamamlanacak ve çeyrek final biletlerini alan takımlar belli olacak. Yarın, İngiltere
deplasmanında 3-0 mağlup olan Borussia Dortmund evinde Tottenham'ı ağrılarken, Hollanda
'dan 2-1'lik zaferle dönen Real Madrid ise Ajax'ı konuk edecek.
İşte Devler Ligi'nde yarın ve çarşamba günü oynanacak maçların programları:
Yarın
23.00 Borussia Dortmund - Tottenham (0-3)
23.00 Real Madrid - Ajax (2-1)
Çarşamba
23.00 Paris
Saint-Germain - Manchester United
( 2-0)
23.00 Porto
- Roma
(1-2) - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:35 Kaynak: İHA
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