"Devler Ligi"nde sessiz final - Son Dakika

Paris Saint-Germain (PSG) ile Bayern Münih , oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Avrupa kupalarında 9. kez karşılaşacak. Fransız ekibi PSG, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek. Kupaya uzanması halinde "Devler Ligi"nde şampiyonluğa ulaşan 23. takım olacak. Avrupa kupalarında iki takım arasında oynanan 8 maçta PSG'nin 5, Bayern Münih'in 3 galibiyeti bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 22:58

Kaynak: AA

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