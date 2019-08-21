Devler Ligi play-off turunda 3 maç tamamlandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda bugün APOEL Nicosia ile Ajax, CFR Cluj ile Slavia Prag ve LASK Linz ile Club Brugge karşı karşıya geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda bugün APOEL Nicosia ile Ajax, CFR Cluj ile Slavia Prag ve LASK Linz ile Club Brugge karşı karşıya geldi.
APOEL Nicosia - Ajax mücadelesi golsüz sona ererken, Ajax mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Mücadelenin 80. dakikasında Noussair Mazraoui ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Slavia Prag deplasmanda rakibi CFR Cluj'ı 1-0 mağlup ederek avantaj elde etti.
Günün bir diğer maçında ise Club Brugge deplasmanda LASK Linz'i 1-0'lık skorla geçti.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:49
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