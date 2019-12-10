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Devler sahnesinde bir kasaba: Hienghene

6 saat önce

Efkan Bucak | HER kıtanın şampiyonlarını bir araya getiren FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarın Katar'ın başkenti Doha'da başlayacak.

Devler sahnesinde bir kasaba: Hienghene, System.String[]

Efkan Bucak | HER kıtanın şampiyonlarını bir araya getiren FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarın Katar'ın başkenti Doha'da başlayacak. İlk maçta ev sahibi El Sadd'la karşılaşacak olan Hienghene ise şimdiden tarihe geçmiş durumda


BiRÇOK iLKE iMZA ATTI


PASİFİK Okyanusu'ndaki Yeni Kaledonya takımadaları üstünde 2483 nüfuslu küçük bir kasabanın takımı olan Hienghene, bu ülkeden Okyanusya Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk ve tek ekip durumunda. Mavi beyazlılar ayrıca Kulüpler Dünya Kupası'na Yeni Zelanda dışından katılan ikinci takım oldu (İlki Yeni Gine'dendi


HOCASI TAHiTiLi TAGAWA


TeKnİK direktörlüğünü Tahitili Felix Tagawa'nın yaptığı Hienghene ilk turda El Sadd'ı geçerse ikinci turda Kuzey Amerika şampiyonu Monterrey'in rakibi olacak. 1997'de kurulan ve tarihinde sadece iki lig şampiyonluğu var, piyasa değeri 750 bin euro


2. LİG'DE ZORLANIR


Oysa ki Yeni Kaledonyalıların en düşük değerli rakibi Esperance'nin bile kadro değeri bile 17 milyon Euro'yu aşıyor. Transfermarkt verilerine göre Süper Lig ve 1. Lig'deki takımların hepsinin, 2. Lig'deki ekiplerin de çoğunun kadro değeri Hienghene'den daha fazla. Mavi beyazlılar Vanspor ile aynı kadro değerine sahip.


LIVERPOOL YARI FiNALDE


YARIN başlayacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası 21 Aralık'ta sona erecek. İlk turda sadece el Sadd-Hienghene maçı oynanacak. Bu maçın galibi ikinci turda Monterrey ile karşılaşırken, diğer eşleşmede el Hilal ve Esperance kozlarını paylaşacak. Liverpool ve Flamengo yarı finalde turnuvaya dahil olacak. Hienghene, el Sadd ve Monterrey'i yenerse Liverpool'la eşleşecek.


Efkan Bucak, Katar, Doha, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:42 
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