Devlet, "6-8 Ekim Olayları" faillerinin peşini bırakmadı - Son Dakika

Devlet, "6-8 Ekim Olayları" faillerinin peşini bırakmadı

Bölücü terör örgütü PKK/KCK elebaşları ile örgütün siyasi uzantılarının açıklama ve talimatları sonucu, teröristler ve örgüt destekçileri tarafından 6 Ekim 2014'te 131 yerleşim yerinde eş zamanlı başlatılan, 37 vatandaşın öldürüldüğü, 761 kişinin yaralandığı ve "6-8 Ekim Olayları" olarak...

Devlet,

Bölücü terör örgütü PKK/KCK elebaşları ile örgütün siyasi uzantılarının açıklama ve talimatları sonucu, teröristler ve örgüt destekçileri tarafından 6 Ekim 2014'te 131 yerleşim yerinde eş zamanlı başlatılan, 37 vatandaşın öldürüldüğü, 761 kişinin yaralandığı ve "6-8 Ekim Olayları" olarak bilinen silahlı şiddet eylemlerinin faillerine yönelik soruşturma ve operasyonlar sürüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye son 40 yılını terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin insanlık dışı saldırılarına karşı mücadele ederek geçirdi.

İran'da PJAK, Suriye'de PYD/YPG isimleriyle yapılanan terör örgütü, Suriye, Irak, İran ve Türkiye'de silahlı ve ideolojik faaliyetlerini sürdürdü.

Örgüt, özellikle 2011'de Suriye'de başlayan iç savaş sonrası oluşan otorite boşluğunda uluslararası ve bölgesel gelişmeleri lehine kullanarak Suriye topraklarında kendine alan açtı. Afrin, Kobani ve El Cezire adlı yerel kantonlar oluşturan terör örgütü, Suriye'nin kuzey doğusunda devletleşme arayışına girdi.

Suriye'de oluşan bu durumdan aldığı cesaretle bölgede terör devleti kurmak amacıyla harekete geçen PKK/KCK/PYD/YPG'li sözde yöneticilerin talimatları doğrultusunda örgüt, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığını zayıflatmak, birliğini bozmak veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmak için yeni bir strateji uygulamaya başladı.

Bu strateji kapsamında bölücü terör örgütü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki yerleşim yerlerini Suriye'deki kanton benzeri yapılara çevirmek için Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H), Öz Savunma Birlikleri (ÖSB) ve Sivil Savunma Birlikleri (YPS) adı altında yeni organizasyonlar kurdu ve bu yapıları desteklemek için kırsal alandan şehirlere terörist aktardı. Ayrıca şehirlerde sözde asayiş timleri ve mahkemeler kuran terör örgütü, vatandaşlardan haraç alarak ülke sınırları içinde kendi kontrolü altında alanlar oluşturmaya girişti.

Teröristler ile örgüt destekçilerine "sokağa çıkın" talimatı

Oluşan bu yeni durum ve strateji kapsamında başta terör örgütü elebaşları Abdullah Öcalan, Murat Karayılan ve Cemil Bayık olmak üzere terör örgütü temsilcileri ve onun siyasal uzantıları, 22 Eylül 2014 - 6 Ekim 2014 tarihleri arasında terör örgütü DEAŞ'ın Ayn el-Arap'a (Kobani) saldırısını Türkiye ile ilişkilendirecek şekilde sistematik yalan ve provokatif açıklamalar yaptı.

Terör örgütü temsilcileri ve onun siyasi uzantıları, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı isyan hareketi için militan/terörist ve ideolojik destekçilerine sokağa çıkma talimatı verdi.

PKK/KCK/PYD/YPG elebaşlarının örgüt üyelerine verdikleri talimatlar ve yaptıkları açıklamaların ardından, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın eş başkanlığını yaptığı Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Karar Yürütme Kurulu tarafından 6 Ekim 2014'te "Halklarımıza Acil Çağrı" başlığıyla "AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz." açıklaması yapıldı.

Bu açıklama ve çağrılar sonucu 6 Ekim 2014'te birçok yerleşim yerinde eş zamanlı olaylar başladı ve devlet, kamuoyunda "6-8 Ekim Olayları" olarak bilinen yaygın silahlı şiddet eylemleriyle karşı karşıya kaldı.

37 vatandaş öldürüldü, 761 kişi yaralandı

35 il ve 96 ilçede yaşanan olaylar sonucu, Kurban Bayramı'nda yardım dağıtan Yasin Börü, Hasan Gökguz ve Ahmet Dakak'ın da aralarında bulunduğu 37 vatandaş, PKK/KCK/PYD/YPG'li teröristler tarafından katledildi.

Olaylarda, 326'sı kolluk görevlisi, 435'i sivil olmak üzere toplam 761 vatandaş yaralandı, 197 okul yakılarak çocukların eğitim ve eğitime ulaşım hakkı ellerinden alındı, 269 kamu binası tahrip edilerek milyarlarca liralık zarar verildi, kamu hizmetlerinin sunumu engellendi.

Ayrıca bu olaylarda, mülkiyet hakkı ihlal edilerek 1731 ev ve iş yeri yağmalanıp yıkıldı veya yakıldı, 729'u sivil, 501'i kamuya ait toplam 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

Devlet, Anayasa ve yasalar çerçevesinde 6-8 Ekim 2014 Kobani olaylarına gerekli müdahaleyi yaparak kamu düzenini sağladı.

82 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Devletin ilgili birimleri, terör örgütünün talimatı ve stratejisi doğrultusunda devletin egemenliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan 6-8 Ekim 2014 Kobani olaylarının içinde yer alan, olayları sevk ve idare eden, açıklamaları ve talimatlarıyla yönlendiren, yöneten, masum insanları öldüren, yaralayan, aileleri parçalayan, araç ve binaları yakıp yıkan, gasbeden tüm suçluların yakalanarak yargıya teslim edilmesi amacıyla harekete geçti. Yürütülen soruşturmalarla kanlı olaylarda parmağı olan birçok kişi hakim karşısına çıkarıldı.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, ülke genelinde meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan bölücü terör örgütü PKK/KCK ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu da tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Aynı soruşturma kapsamında bu sabah yeni gözaltı kararları verildi. Ankara merkezli soruşturmada 7 ilde yapılan operasyonlarla şüpheliler, gözaltına alınmaya başlandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devlet, '6-8 Ekim Olayları' faillerinin peşini bırakmadı - Son Dakika

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