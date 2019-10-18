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Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca hazırlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi.

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca hazırlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe göre, kamu kurum ve kuruluşlarının iş ve işlemleri sonucunda oluşan belgelerin düzenlenmesi, gerekli şartlar altında korunmalarının temini, kurum ve kuruluşlar ile şahıs elinde bulunan arşiv belgeleri ve ileride arşiv belgesi haline gelecek belgelerin tespit edilmesi, saklanmasına gerek görülmeyen belgelerin ayıklanması, imhası ve arşiv belgelerinin Devlet Arşivleri Başkanlığına devrine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmelikle arşivlerin oluşturulması, korunması, dosyalama işlemleri ve gizliliğinin yanı sıra arşiv belgelerinin dijitalleştirilmesine ilişkin detaylar da belirlendi.

Yeni yönetmelikle 16.05.1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Devlet Arşivleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:00 Kaynak: AA
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