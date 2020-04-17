Devlet Arşivlerince erişime açılan Belge Tarama Sistemi'ne bir günde 210 bin kişi girdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar için erişime açılan ve 30 milyondan fazla tarihi vesikanın bulunduğu Belge Tarama Sistemi'ni bir günde 210 bin kişi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı'dan bugüne var olan Devlet Arşivleri Başkanlığının yeni hükümet sistemiyle Cumhurbaşkanlığına bağlandığını, bu kapsamda da faaliyetlerini ve çalışmalarını artırarak sürdürdüğünü söyledi.

Vatandaşların dün itibarıyla tarihi vesikalara Belge Tarama Sistemi üzerinden erişebileceğini, bunun da arşiv ve arşivcilik tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Ünal, "Yapılan hizmet, akademisyenlere, bilim insanlarına çok önemli katkılar sağlayacak durumdadır." dedi.

Ünal, hala dünyanın birçok ülkesinde araştırma hizmetlerinin son derece yavaş olduğuna, Devlet Arşivleri Başkanlığının ise araştırmacı odaklı, şeffaf ve pratik hizmet sunarak dünyaya öncü olduğuna dikkati çekti.

Belgelerin dijital ortama aktarılmasının en önemli sebeplerinden birinin, tarihi vesikaların yıpranmasını engellemek olduğunu aktaran Ünal, "Biz, bu belgelerin gelecek kuşaklara sağlıklı şekilde aktarabilmesi için dijital ortama alıyoruz. Hem araştırmacılarımız hem çalışanlarımız, bu belgeye dokunmaktan içtinap ediyoruz ." diye konuştu.

"Arşivleri insanların evine götürelim dedik"

Uğur Ünal, belgelerin dijital ortama aktarılmasının uzun yıllardır araştırmacıların talepleri arasında olduğunu, Kovid-19 tedbirleri sebebiyle de bu işlemi hızlandırma kararı aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu süreç içerisinde bilim insalarımız, 20 yaş ve altı, 65 yaş ve üstü birçok vatandaşımız evinde oturuyor. Hükümetimizin şu an belirlemiş olduğu 'Evde kal' kampanyası süresince biz de bunları destekleme kararı aldık. İnsanlar arşivlere, çalışma mekanlarına gelemiyor. O zaman biz, çalışma mekanlarını veya arşiv belgelerini insanların evine götürelim dedik. Bu açıdan önemlidir. Araştırmacılarımız artık rahat bir şekilde faydalanabilir."

Sistemde dünden itibaren bir yoğunluk olduğunu aktaran Ünal, "Son 24 saat içerisinde 210 binin üzerinde araştırmacının sisteme girdiğini, belge taraması yaptığını görüyoruz. İlk günler ister istemez yoğunluk olacaktır ama müteakip günlerde rahatlama olacaktır." dedi.

Temelde tarih araştırmalarının yapıldığı siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda her türlü evrakın erişime açıldığını aktaran Ünal, "Araştırmacılar, Devlet Arşivleri'nin resmi sitesine girdiklerinde Belge Tarama Sistemi'ni görecekler. Buradan gayet basit şekile giriş yapacaklar. Üyeler zaten TC kimlik numarasıyla girecek. Aynı şekilde e-devlet ile de entegredir. Vatandaşlarımız ve araştırmacılar, e-devlet şifreleriyle de giriş yapabilir." ifadelerini kullandı.