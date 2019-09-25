Devlet Arşivlerinden Muşlu öğrenciye kitap desteği

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının, Muş'ta yaşayan tarih ve siyasete meraklı 8. sınıf öğrencisi Bilal Kaymak'a gönderdiği kitaplar ile Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal'ın mektubu, öğrenciye teslim edildi.

Hasköy ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesinin 8. sınıfında öğrenim gören, gelişim bozukluğu bulunan Bilal Kaymak'ın yaşıtlarına göre tarih, siyaset ve bilim konularına daha fazla ilgi duyması, araştırma ve öğrenme merakı, öğretmeni Sümeyye Halime Gül'ün dikkatini çekti.

Kaymak'ın bu konulara yönelik ilgisini canlı tutmak ve geliştirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile iletişime geçen öğretmenin çabasını karşılıksız bırakmayan Devlet Arşivleri Başkanlığı, öğrenci için kurum yayınlarından oluşan kitapların yer aldığı bir seçki hazırladı.

Kitaplar ile Başkan Uğur Ünal'ın öğrenci için özel olarak kaleme aldığı imzalı mektubu Kaymak'a teslim edildi.

"En büyük hedefim okuyup siyaset bilimcisi olmak"

Gönderilen kitapları almanın mutluluğunu yaşayan Kaymak, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal'a teşekkür etti.

Kitapları okuyarak kendisini geliştireceğini söyleyen Kaymak, "Başkanım bana özel olarak bir mektup göndermiş. Mektubu okuyunca hem duygulandım hem de çok sevindim. Benim en büyük hedefim okuyup siyaset bilimcisi olmak." dedi.

Öğretmen Sümeyye Halime Gül de öğrencisinin araştırma ve öğrenmeye meraklı olduğunu anlattı.

Gül, şöyle konuştu:

"Tarih söz konusu olduğunda belge merkezli öğrenme son derece önemli bir rol oynuyor. Biz de ne yapabiliriz diye düşündük ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerine bu durumu ilettik. Onlar da bizi kırmadılar ve bu süreçte Bilal için kitap gönderdiler. Bizi daha çok sevindiren ve onurlandıran bir nokta da Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal'ın Bilal için özel olarak kaleme aldığı imzalı mektubu oldu. Mektup, Bilal'e gönderilmiş olsa da her kelimesi ve anlatımıyla aslında bütün gençlere hatta bütün ülke insanına yönelik mesajlar içeriyordu. Sürecin başından sonuna kadar bizi yalnız bırakmayarak özellikle de araştırma ve bilime değer verilmesi noktasındaki ümidimizi yeşerttiği için, bizleri bu anlamda güçlendirdiği için başkanımız Sayın Uğur Ünal'a ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz."

Okul Müdürü Yunus Yalçın da gönderilen kitapların bölge tarihine ilişkin belge niteliğinde olduğunu ifade etti.