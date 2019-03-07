Son Dakika Haberleri: Devlet Bahçeli 15 Mart'ta Zonguldak'ta

Devlet Bahçeli 15 Mart'ta Zonguldak'ta

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Mart 2019 günü Zonguldak'a gelecek.

Devlet Bahçeli 15 Mart'ta Zonguldak'ta, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Mart 2019 günü Zonguldak'a gelecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 15 Mart günü Zonguldak'a gelerek Belediye Başkan adayı Hamdi Ayan'a destek mitingi yapması bekleniyor. Ayan, "Kıymetli arkadaşlarım Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli 15 Mart 2019 Cuma günü saat 14.00 da Madenci Anıtında Miting programımız olacaktır. Projelerimiz ve Türkiye gündemi adına çok önemli açıklamalarda bulunacak" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:24 Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Zonguldak, Politika
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